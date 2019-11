Палеонтологи нашли самых древних насекомых, опылявших растения

Ученые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Находка доказывает, что уже в середине мелового периода началось опыление цветов насекомыми. Это на 50 миллионов лет раньше, чем считалось. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Фрагмент янтаря из Мьянмы содержит как само насекомое, которому ученые дали имя Angimordella burmitina, так и пыльцу растений из группы эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений. Кроме того, пыльца обнаружена и на лапках насекомого.

Это самый ранний достоверно доказанный факт опыления цветков насекомыми. До этого считалось, что опыление началось в среднем эоцене.

Находка была сделана китайскими учеными из Нанкинского университета. Изучение пыльцы проводил палеоботаник, специалист по самым ранним цветковым растениям на Земле, профессор Индианского университета в Блумингтоне (США) Дэвид Дилчер (David Dilcher). Возраст окаменелости был определен по другим представителям древней фауны, найденным в тех же слоях. В частности, ранее сообщалось о находке в бирманском янтаре аммонита подвида Puzosia (Bhimaites) — первой в мире находке аммонита в ископаемой смоле.

Дилчер провел морфологический анализ 62 зерен пыльцы из бирманского янтаре, который показал, что найденная пыльца уже прошла эволюционный путь, подготовивший ее к процессу распространения с участием насекомых. Об этом говорят размер зерен, орнаментированная структура их поверхности, способность к комкованию.

О том, что насекомое являлось опылителем, свидетельствуют его физические особенности — форма тела и наличие специализированного ротового аппарата, предназначенного для питания пыльцой. Эти структуры были выявлены с помощью метода рентгеновской микрокомпьютерной томографии.

С помощью конфокальной лазерной микроскопии порошкообразная пыльца была обнаружена и на лапках жука. Она застряла в волосках, покрывающих конечности насекомого. Для ее обнаружения ученые использовали флуоресцентное освещение, в котором светятся зерна пыльцы, контрастируя с темным хитиновым покровом лапок.

"Очень редко можно найти единый образец, в котором сохранились и насекомое, и пыльца, — приводит слова Дилчера пресс-служба Индианского университета. — Помимо того, что этот образец является самым ранним известным прямым свидетельством опыления растений насекомыми, он прекрасно показывает, как в период расцвета цветковых растения и животные эволюционировали совместно".

