Два человека пострадали в результате стрельбы в офисе торговой фирмы в Торонто

14 ноября 2019 22:44 (UTC+04:00)

Два человека получили ранения при стрельбе в помещении одного из торговых предприятий на севере канадского Торонто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал Global News.

По данным полиции, неизвестный вошел в здание примерно в 10:30 по местному времени и начал стрелять. В результате пострадали два человека. Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил незначительные ранения.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают стрелка. В район происшествия стянуты большие силы полиции.

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