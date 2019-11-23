В Боливии суд арестовал семерых причастных к взрыву стены нефтезавода

Суд Эль-Альто назначил предварительное заключение для семи человек, задержанных после подрыва стены нефтезавода боливийской нефтегазовой корпорации YPFB в Сенкате по обвинению в терроризме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Судья постановил предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро и реабилитационном центре Калаума для лиц, участвовавших в разрушении государственной собственности", - сообщил в пятницу в ходе пресс конференции прокурор Эль-Альто Уильям Алаве, которого цитирует Боливийское информагентство.

По сообщениям местных СМИ, в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFB. При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми манифестантов в ходе операции в районе нефтезавода в Эль-Альто.

Уголовное дело, изначально открытое по обвинениям в уничтожении государственного имущества и природных богатств, было расширено и дополнено обвинениями в терроризме.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.