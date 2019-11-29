Подразделение "ИГИЛ" взяло ответственность за столкновение вертолетов в Мали

29 ноября 2019 02:11 (UTC+04:00)

Подразделение террористической группировки "Исламское государство" взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Агентство отмечает, что никаких доказательств террористы не привели.

Представитель штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри отказался комментировать заявление "ИГИЛ".

При этом, напоминает Associated Press, вскоре после авиакатастрофы начальник штаба армии генерал Франсуа Лекуанр заявлял, что вертолеты поддерживали французские войска на земле, преследуя боевиков.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Два вертолета столкнулись в ходе боевых операций в Мали. Погибли 13 французских военнослужащих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ЕС не стали комментировать идею введения механизма по спорам в СВПД
Европа 28 ноября 16:10
МИД Ирана не видит причин для запуска механизма по урегулированию споров по ядерной сделке
Ядерная программа 28 ноября 15:12
Париж и пригороды на несколько минут погрузились во тьму
Европа 28 ноября 03:02
Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями из-за несоблюдения СВПД
Европа 27 ноября 23:51
Рахман Мустафаев: Научные и политические круги Франции и всей Европы должны знать историческую правду о событиях на Южном Кавказе
Политика 27 ноября 10:24
Узбекские города стали участниками Международной сети городов-производителей шелка
Бизнес 25 ноября 19:54
Лента новостей
Сборная Португалии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Другие страны 03:31
Парламент Боливии запустил механизм для проведения новых выборов
Другие страны 03:18
Президент Чехии заявил, что лидеры бывшей ЧССР не должны попасть в тюрьму
Европа 03:04
КНДР подтвердила испытания РСЗО, назвав их окончательной проверкой
Другие страны 02:47
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии
Политика 02:33
Россия подарила Габону оружие для борьбы с браконьерами
Россия 02:27
МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации
Европа 01:54
Экс-министр ВМС США заявил, что Трамп "мало понимает" в военной службе
США 01:37
Самый известный дизайнер Apple покинул компанию
США 01:23