На северо-западе Камеруна обстреляли пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines был обстрелян при подлете к аэропорту города Баменда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на авиакомпанию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет приземлился благополучно, жертв и пострадавших нет, ущерб оценивается", - говорится в заявлении руководства Cameroon Airlines. Авиалайнер совершал регулярный рейс из экономической столицы Камеруна города Дуала в Баменду - административный центр Северо-Западного региона страны.

В свою очередь британская радиостанция Би-би-си передает, что в обшивке самолета есть пулевые пробоины.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.