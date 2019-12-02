На северо-западе Камеруна обстреляли пассажирский самолет

2 декабря 2019 00:11 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines был обстрелян при подлете к аэропорту города Баменда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на авиакомпанию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет приземлился благополучно, жертв и пострадавших нет, ущерб оценивается", - говорится в заявлении руководства Cameroon Airlines. Авиалайнер совершал регулярный рейс из экономической столицы Камеруна города Дуала в Баменду - административный центр Северо-Западного региона страны.

В свою очередь британская радиостанция Би-би-си передает, что в обшивке самолета есть пулевые пробоины.

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