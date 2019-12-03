Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты

3 декабря 2019 01:45 (UTC+04:00)

Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, но окончательное решение он еще не принял, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не исключаю того, что буду баллотироваться на второй срок", - сказал Додон в эфире местного телеканала TV8.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Президент отметил, что решение будет принимать вместе со своей командой "и с народом".

Ранее Додон говорил, что президентские выборы должны состояться осенью 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Азербайджана
Политика 2 декабря 22:32
Беларусь и Молдова работают над снижением роуминговых тарифов сотовых операторов
Беларусь 30 ноября 09:48
Курорты Нафталана - среди лучших в СНГ для оздоровительного отдыха
Туризм 20 ноября 13:47
В Молдавии начались всеобщие выборы в местные органы власти
Другие страны 20 октября 08:25
ЕС: EU4Energy - часть Восточного партнерства (Эксклюзив)
Бизнес 14 октября 16:44
Президент Молдовы посетит Узбекистан в 2020 году
Бизнес 11 октября 15:32
Лента новостей
В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской (ФОТО)
Армения 01:28
США возобновят выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану
США 01:07
Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Спорт 00:44
Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года
Спорт 00:34
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
США 00:29
Бразилец Алиссон стал первым обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина
Спорт 00:17
В Британии автомобиль сбил группу школьников, один из них погиб
Европа 00:03
Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона
США 2 декабря 23:46
СБ ООН выступил против нарушений оружейного эмбарго в отношении Ливии
Другие страны 2 декабря 23:31