Глава МИД Мексики поблагодарил президента США за его решение в отношении наркокартелей

Мексика благодарна президенту США Дональду Трампу за его решение отложить признание наркокартелей из этой страны террористическими организациями. Об этом заявил в Twitter в пятницу вечером министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за решение отложить признание [преступных] организаций террористическими по просьбе президента [Мексики Андреса Мануэля] Лопеса Обрадора, который его также уважает и ценит, - написал глава внешнеполитического ведомства. - Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты".

Ранее в тот же день Трамп сообщил, что была завершена "вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями", однако их внесение в соответствующий список было отложено по просьбе мексиканского лидера. Эбрард ранее заявлял, что латиноамериканская страна не потерпит нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

В четверг президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и ряд членов его правительства провели переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром. Стороны обсудили взаимодействие в борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также препятствование отмыванию денег. В обнародованном заявлении МИД было отмечено, что Мехико и Вашингтон договорились развивать сотрудничество для противодействия организованной преступности, действующей по обе стороны общей границы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.