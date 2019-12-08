В Кении обрушилось здание, есть погибшие

Спасательным бригадам через два дня после обрушения шестиэтажного здания в Кении удалось достать из-под завалов двух человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал Citizen TV.

Инцидент произошел утром в пятницу около 9.00 по местному времени в округе Эмбакаси в Найроби. По предварительным данным, обрушение произошло из-за дефектов конструкции здания. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Всего с начала операции спасено 35 человек.

Как отмечает телеканал, по последним данным, число погибших достигло семи человек. По данным местного отделения Красного Креста, пропавшими без вести считаются 11 человек.

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