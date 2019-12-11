В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

11 декабря 2019 21:57 (UTC+04:00)

Протокол конституционного обвинения в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры был утверждён в парламентской комиссии и будет в четверг рассмотрен палатой депутатов.
"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", - заявил по итогам голосования член комиссии сенатор Инсульса, его слова приводит издание Cooperativa, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.

Норма так называемого "конституционного обвинения" существует в конституции Чили с 1828 года. Этот юридическо-политический процесс позволяет привлекать к ответственности высших чиновников страны. После внесения обвинения в палате представителей по жребию создается комиссия из пяти человек, которые решают, останутся ли в силе предъявленные обвинения. В дальнейшем нижняя палата подтверждает их общим голосованием. После этого сенат должен выступить в роли жюри присяжных, высказавшись только "да" или "нет" по поводу виновности должностного лица.

Власти Чили 8 декабря отменили режим чрезвычайного положения, введенный осенью из-за протестов. Поводом для массовых протестов стал рост цен на проезд на метро, но это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные, в ряде городов объявили чрезвычайное положение, регулярно вводится комендантский час.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МИД Азербайджана прошла встреча с послами Тихоокеанского альянса
Политика 15:25
Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту разбился (Обновлено)
В мире 10 декабря 08:51
Президент Чили призвал страны АТЭС продолжать работу над созданием зоны свободной торговли
В мире 8 декабря 08:12
У побережья Чили произошло сильное землетрясение
Другие страны 3 декабря 13:27
Власти Чили вложат $5,5 миллиардов в создание новых рабочих мест
Другие страны 3 декабря 04:25
Более 100 человек пострадали в ходе протестов в Чили
В мире 24 ноября 09:59
Лента новостей
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 13 человек
Другие страны 22:35
Все станции метро Петербурга в России проверили после сообщения о минировании
Россия 22:18
Мэр Муссомели расскажет, как купить дом на Сицилии за один евро
Европа 21:40
Полиция Дрездена просит туристов присылать свои фото в сокровищнице
Европа 21:27
Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time
В мире 21:13
Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за операции в Сирии и С-400
США 20:50
В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии
США 20:35
Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне
Россия 20:22
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией
США 20:21