В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

Протокол конституционного обвинения в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры был утверждён в парламентской комиссии и будет в четверг рассмотрен палатой депутатов.

"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", - заявил по итогам голосования член комиссии сенатор Инсульса, его слова приводит издание Cooperativa, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.

Норма так называемого "конституционного обвинения" существует в конституции Чили с 1828 года. Этот юридическо-политический процесс позволяет привлекать к ответственности высших чиновников страны. После внесения обвинения в палате представителей по жребию создается комиссия из пяти человек, которые решают, останутся ли в силе предъявленные обвинения. В дальнейшем нижняя палата подтверждает их общим голосованием. После этого сенат должен выступить в роли жюри присяжных, высказавшись только "да" или "нет" по поводу виновности должностного лица.

Власти Чили 8 декабря отменили режим чрезвычайного положения, введенный осенью из-за протестов. Поводом для массовых протестов стал рост цен на проезд на метро, но это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные, в ряде городов объявили чрезвычайное положение, регулярно вводится комендантский час.

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