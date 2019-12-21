В Бразилии выдвинули обвинения в адрес экс-президента Парагвая

Прокуратура Рио-де-Жанейро выдвинула официальные обвинения против 19 граждан, включая экс-президента Парагвая Орасио Картеса, им вменяется создание преступной организации с целью сокрытия и легализации преступных доходов, активной и пассивной коррупции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На основании результатов операции "Патрон" Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против 19 человек, включая Дарио Мессера, Нахуна Тёрнера и бывшего президента Парагвая Орасио Картеса", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры страны.

Ранее в ноябре федеральный суд Рио-де-Жанейро отменил ордер на задержание бывшего президента Парагвая в рамках антикоррупционного расследования Lava Jato ("Автомойка"), касающегося крупного коррупционного скандала в нефтяной компании Petrobras, удовлетворив ходатайство защиты об отмене предварительного заключения.

По информации СМИ, Картес помогал уводить активы и скрываться от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией в июле. Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму в 1,6 миллиарда долларов.

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