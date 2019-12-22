Один человек погиб при пожаре в Республике Корея

Один человек погиб и не менее 28 пострадали при пожаре, которые произошел в воскресенье в одном из мотелей южнокорейского города Кванджу (около 330 км к югу от Сеула). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, все пострадавшие были госпитализированы. Предполагаемая причина возгорания - поджог. 39-летний подозреваемый, который занимал одну из комнат в мотеле, был доставлен в полицейский участок.

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