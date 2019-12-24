Полиция Новой Зеландии приостановила поиск пропавших в результате извержения вулкана

Новозеландская полиция приняла решение приостановить поиск двух человек, пропавших без вести в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как в результате тщательного осмотра прибрежной зоны и поисков с воздуха не удалось ничего обнаружить. Семьи пропавших были оповещены о приостановке поисков, указывается в заявлении. Полиция также готова возобновить поисковую операцию в случае получения новой информации.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. 23 декабря радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на полицию информировала, что число погибших в результате извержения вулкана увеличилось до 17 человек, двое остаются пропавшими без вести.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 г. - начале 2013 г. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

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