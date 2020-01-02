Франция не намерена экстрадировать Карлоса Гона

Франция не будет экстрадировать бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в случае, если он окажется на ее территории. Об этом заявила в четверг государственный секретарь при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше. Она выступала в прямом эфире телеканала BFM, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Карлос Гон вернется во Францию, его экстрадиция производиться не будет, потому что страна никогда не экстрадирует своих граждан, - отметила она. - Мы применяем в отношении господина Гона те же правила, что существуют и в отношении всех остальных граждан". Но это, подчеркнула госсекретарь, "не мешает нам придерживаться мнения, что Карлосу Гону не следовало принимать мер к тому, чтобы избежать японской юстиции".

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях Франции по сотрудничеству с Японией по делу Гона, она отметила, что "страна не будет направлять Ливану запрос на его экстрадицию, так как данное судебное дело ведется Японией". "Обвинения против Гона выдвигаются Японией, а не Францией, и Япония не имеет соглашения об экстрадиции с Ливаном", - отметила она.

В то же время Панье-Рюнаше напомнила, что французские власти давно обратили внимание на некоторые аспекты ситуации с Гоном, в частности "два раза требовали от него, чтобы он снизил размер своего финансового вознаграждения - сферы, в которой он предпринимал явно очень активные действия".

Попытка избежать правосудия

Госсекретарь отметила, что считает бегство Гона из Японии попыткой избежать правосудия. Карлос Гон "находился под следствием в Японии, правовой стране, а не преследовался за свои взгляды в какой-нибудь стране с необъективной юстицией. Против него были выдвинуты обвинения на основании достаточно четких фактов", - сказала она. "Своими действиями, покинув эту страну, он попытался избежать правосудия", - подчеркнула французский госсекретарь.

"Я отнюдь не разделяю мнения Карлоса Гона относительно того, что он вынужден был покинуть Японию, чтобы избежать несправедливого судебного преследования. Ни один французский гражданин не имеет права считать себя выше закона", - сказала Аньес Панье-Рюнаше. "Французские власти изумлены его поступком", - подчеркнула представитель правительства.

"При нахождении в заключении в Японии Гон был в сложном положении, в частности он оказался лишен возможности общаться с родными и близкими. Но угрозы его жизни не существовало - в противном случае Франция немедленно вмешалась бы в происходящее", - заверила госсекретарь.

"Франция всегда оказывает консульскую поддержку всем своим гражданам, и такая поддержка была оказана Гону, когда у него возникла проблема с получением лекарств, а также когда стало необходимым смягчить его условия содержания из-за ухудшения его состояния здоровья", - подчеркнула она.

Два французских паспорта

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который бежал из Японии, где находился под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции, владел двумя французскими паспортами. По данным японского общественного телевидения, один из паспортов был у него изъят и находился на хранении в Токийском окружном суде.

31 декабря Гон лично подтвердил, что находится в Ливане, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что его якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

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