В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания

5 января 2020 11:20 (UTC+04:00)

Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Здание обрушилось в пятницу, однако точное количество погибших стало известно только в воскресенье днем, когда закончилась трехдневная поисково-спасательная операция на месте аварии, говорится в сообщении.

За время операции спасатели расчистили завалы на месте обрушившегося семиэтажного здания и извлекли из-под его обломков 23 человека, выживших в катастрофе, и 36 тел погибших, сообщил газете заместитель председателя Национального комитета по преодолению последствий катастроф Камбоджи Кун Ким.

Последняя из выживших, женщина, которая провела три дня под обломками здания, была спасена в воскресенье, добавил он.

"Среди 36 погибших при обрушении здания оказались 14 женщин и 6 детей", - также сказал Ким.
По информации газеты, владельцы строившегося здания, семейная пара, задержаны полицией в связи с первыми результатами расследования: следствие установило, что на стройке использовались низкокачественные строительные материалы, сообщает издание.

В субботу премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил, что семьи погибших в аварии на стройке в городе Кеп получат от государства компенсации в размере 52 тысяч долларов на семью, а раненые - по 10 тысяч долларов на человека.

Город Кеп (Кронг Кеп), расположенный на юге страны, является центром одной из потенциально перспективных туристических зон Камбоджи: в провинции Кеп есть протяженное морское побережье. Также к ней относятся несколько живописных тропических островов. Во времена колониальной зависимости от Франции в этом городе располагались летние резиденции высших чинов французской администрации, куда они выезжали из столицы страны города Пномпеня на жаркий сезон с апреля по июнь.

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