Не менее 20 человек пострадали в Индии при сходе с рельсов скорого поезда

16 января 2020 08:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 человек получили травмы в четверг утром в Индии, когда скорый поезд, шедший по маршруту Мумбаи-Бхубанешвар, столкнулся с товарным составом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, в результате столкновения восемь пассажирских вагонов сошли с рельсов.

По информации телеканала, столкновение произошло в восточном штате Одиша близ города Каттак. Пострадавшие доставлены в больницы. Причины инцидента пока не установлены.

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