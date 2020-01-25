Временный президент Боливии Аньес решила баллотироваться на выборах

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес выставит свою кандидатуру на выборах главы государства 3 мая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу объявить, что я приняла решение выставить свою кандидатуру на президентских выборах", - приводит ее слова издание.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну.

Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов.

Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил на 3 мая всеобщие выборы в стране.

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