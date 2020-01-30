В Японии еще у 3 человек выявили новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса обнаружен у трех человек, которых накануне вывезли чартерным рейсом МИД Японии из китайского Уханя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило японское министерство здравоохранения.

У двух из них симптомов заболевания не было. Сразу после прибытия в Токио в среду пять человек были госпитализированы из-за недомогания, у двоих обнаружили пневмонию, но реакция на вирус оказалась отрицательной.

Также в среду стало известно о втором случае заражения на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура.

Минздрав в экстренном порядке разрабатывает новые план мер и критерии для выявления вируса на ранних этапах. Во второй половине дня в четверг откроется первое заседание правительственного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа.

Утром в среду в аэропорт Ханэда прибыл первый чартерный рейс с 206 японцами, пожелавшими уехать из Уханя. Всего решили вернуться на родину 650 японцев. Чартер, предоставленный МИД Японии, фактически стал единственной возможностью покинуть страну после того, как авиасообщение было прекращено в Ухане. Второй рейс приземлился утром в четверг.

В самолете находятся врачи и медперсонал, он оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.

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