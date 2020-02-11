У университета в Кабуле произошел взрыв

Взрыв прогремел во вторник у военного университета в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в результате взрыва пострадали несколько человек.

Иные подробности пока не приводятся.