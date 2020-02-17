В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП

По предварительным данным, пятнадцать человек погибли и по меньшей мере 40 пострадали в результате крупного ДТП в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в воскресенье недалеко от Университета Киншасы. Водитель грузовика, груженного камнем, потерял управление и врезался в другие машины и мотоциклы, сбил несколько пешеходов.

Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо заявил, что 14 погибших в результате аварии были помещены в морг центра "Университетские клиники Киншасы". Он прибыл в медцентр, где посетил некоторых пострадавших - около 40 человек.

Радио отмечает, что данные даются без учета пациентов других клиник. В клинике Мубила находятся 16 человек, получивших серьезные травмы, а один человек скончался.

Агентство Франс Пресс указывает со ссылкой на источники, что причиной аварии стала неисправность в тормозах грузовика. На месте ДТП сотрудники сервиса AFPTV увидели примерно пять-шесть разбитых транспортных средств, в том числе два микроавтобуса и три машины.

Спасатели столкнулись с большими трудностями, когда пытались помочь пострадавшим и извлечь их из сильно поврежденных машин. Движение на этом участке дороги было прекращено в момент аварии - примерно в 11.00 по местному времени.