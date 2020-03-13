В Кении выявили первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Daily Nation.

Как заявил министр, вирус обнаружен у гражданина Кении, который приехал в страну из США через Лондон. По его словам, сейчас состояние пациента стабильное, он будет находиться в больнице до тех пор, пока анализы на вирус не будут отрицательными. Министр отметил, что власти установили всех людей, с которыми контактировал заболевший после прибытия в страну.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.