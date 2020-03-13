В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). По сравнению с первыми образцами из него исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее. Свое открытие ученые описали в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До настоящего времени ученые считали геном SARS-CoV-2 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение – почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2", – пишут ученые.

Биологи и медики из Сингапурского национального университета пришли к такому выводу, изучая образцы вирусов из выделений, которые были собраны у всех пациентов сингапурских клиник, зараженных коронавирусом нового типа. Этот анализ неожиданно показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов.

Он был расположен рядом с геном ORF8 – особым участком в РНК коронавируса, который отвечает за запуск процесса сборки белка N, одного из ключевых компонентов SARS-CoV-2. Этот фермент генома вируса непосредственно связан с образованием новых вирусных частиц и "упаковкой" генетического кода внутри них, а также с копированием его РНК.

Как предполагают сингапурские исследователи, фрагмент рядом с ORF8 исчез ориентировочно в начале февраля этого года. Это поменяло характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

Точные последствия этих изменений ученым еще предстоит узнать, однако специалисты предполагают, что подобная модификация РНК могла сделать SARS-CoV-2 менее заметным для иммунитета и помочь ему адаптироваться к жизни в клетках человека. Благодаря этому, возможно, коронавирус стал быстрее распространяться в условиях активной борьбы с ним.

Сейчас в мире зарегистрировано более 128 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 4,7 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 68 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 116 странах, включая Россию. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки COVID-19 произошли в Италии, Иране и Южной Корее.

Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины или змеи.