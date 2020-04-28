В Канаде из-за коронавируса к 5 мая могут умереть более 3,8 тыс. человек

От 3 277 до 3 883 человек могут умереть в Канаде вследствие заражения коронавирусом к 5 мая. Об этом во вторник сообщила представитель Минздрава страны Тереза Тэм, которая представила смоделированные ведомством прогнозы развития пандемии в Канаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы видим, что рост числа случаев заражения коронавирусом замедлился", - сказал она. При этом к 5 мая число инфицированных может составить от 53,1 тыс. до 68,8 тыс. человек. При текущих мерах предосторожности, согласно одному из графиков, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна закончится в конце лета или в начале осени. Тэм считает, что введенные правительством ограничения по коронавирусу должны сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут контроль над первой волной заражения.

В начале апреля Минздрав прогнозировал, что за время пандемии в стране могут умереть от 11 до 22 тыс. человек. Во вторник Тэм не стала давать таких долгосрочных прогнозов.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 49 тыс. человек, из них более 2,7 тыс. умерили, 18,7 тыс. заразившихся выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.