Автоцистерна с газом врезалась в автобус в штате Мехико

В муниципалитете Сумпанго штата Мехико произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и автоцистерны с сжиженным газом. В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает газета "Хорнада".

По имеющимся данным, после столкновения с грузовика слетела цистерна с газом и взорвалась. В результате погиб водитель транспортного средства.

Прокуратура штата Мехико приступила к расследованию обстоятельств случившегося. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.