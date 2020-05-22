Разбившийся в Пакистане Airbus A320 был произведен 15 лет назад

Потерпевший крушение вблизи Карачи самолет Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" был произведен 15 лет назад. Об этом в пятницу сообщил портал Flightradar24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет, следовавший из Лахора, разбился вблизи Карачи перед заходом на посадку. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.