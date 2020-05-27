Три человека, в том числе ребенок, пострадали при стрельбе в Торонто
Три человека получили ранения из-за стрельбы в центральной части Торонто. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пострадавших доставили в больницу. Врачи борются за жизнь мальчика и мужчины, женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Личности и возраст пострадавших полиция не разглашает.
Очевидцы сообщили, что услышали шесть или семь выстрелов и звук резко уезжающего автомобиля.
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