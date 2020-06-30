Безработица в Японии в мае выросла до 2,9%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 2,9% с уровня апреля в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, передает Trend со ссылкой на Прайм.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,8%.
Число безработных в стране в мае составило 1,98 миллиона человек, что на 330 тысяч (на 20%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,21 миллиона человек, увеличившись на 370 тысяч человек (на 0,9%) в годовом выражении.
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