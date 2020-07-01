В Китае за сутки обнаружили еще три человека с коронавирусом
За прошедшие 24 часа в Китае выявили три новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Все три новых случая COVID-19 были локальные: их нашли в Пекине. Также за сутки выписали из больниц 10 пациентов.
Всего за время эпидемии в материковом Китае зарегистрировали 83,5 тыс. заболевших, 78,4 тыс. выздоровевших и 4,6 тыс. умерших. Число ввозных случаев составляет 1 918.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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