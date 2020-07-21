При крушении вертолета в Канаде погиб человек

В Канаде произошло крушение вертолета в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CTV.

В вертолете находились трое человек. В результате крушения один скончался на месте, а еще двое были доставлены в больницу.

Крушение произошло в 200 километрах от столицы провинции Сент-Джонса у озера Торберн.

На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства инцидента.