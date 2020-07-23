Президент Индонезии потребовал в течение трех месяцев завершить работу над вакциной

Президент Индонезии Джоко Видодо поставил местным специалистам задачу завершить работу над вакциной от коронавируса в течение трех месяцев. Как пишет в четверг газета The Jakarta Post, такие сроки глава государства назвал на состоявшейся закрытой встрече с представителями научных кругов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили инструкции от Видодо подготовить вакцину за три месяца", - рассказал изданию профессор медицинской школы Университета Паджаджаран Куснанди Русмил, занимающийся разработкой препарата. Вместе с тем, по его словам, наиболее передовые исследования в этой области "позволяют рассчитывать, что только в январе будущего года завершаться клинические испытания". Ученый напомнил, что в Индонезии "самым перспективным считается совместный проект местной фармацевтической компании Bio Farma и китайской Sinovac Biotech". Как ожидается, в августе начнутся испытания препарата на людях.

Руководитель Bio Farma Онэсти Баияр на днях сообщил, что корпорация готова на первом этапе производить до 40 млн вакцин в год, а затем довести производство до уровня 250 млн.

Число инфицированных коронавирусом в Индонезии превышает 91 тыс. человек, из которых около 4,4 тыс. умерли. По этим показателям республика занимает первое место в Юго-Восточной Азии.