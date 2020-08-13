Боливийские депутаты одобрили законопроект о переносе выборов на 18 октября

Палата депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии одобрила законопроект, закрепляющий перенос президентских и парламентских выборов на 18 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в Twitter Палаты депутатов.

Документ фиксирует, что "установленная данным законом дата не может быть изменена". "Генпрокуратура начнет уголовное дело в отношении тех, кто любым способом пытается поменять дату", - говорится в законопроекте, который еще должна одобрить Палата сенаторов. Как ожидается, голосование пройдет в этот четверг.

Ранее председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция, выполняющая функции Центризбиркома, без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Экс-президент Эво Моралес и его сторонники называли решение незаконными, в стране начались протесты. По словам временных властей, из-за перекрытия дорог в больницах стали наблюдаться перебои с поставками медсредств.

После переговоров с общественными движениями и профсоюзами, участвующими в протестах, а также с представителями кандидатов в президенты Ромеро объявил, что ВИС внесет на рассмотрение парламент законопроект, закрепляющий перенос даты.