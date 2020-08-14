Правительство Маврикия запросило компенсацию за разлив мазута

Японская компания Nagashiki Shipping, владеющая судном Wakashio, с которого произошел разлив мазута у берегов острова Маврикий в Индийском океане, получила запрос на компенсацию от властей страны. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем информацию о запросе на компенсацию от правительства Маврикия", - говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что на месте разлива было установлено заграждение длиной около 1,5 км для предотвращения дальнейшего загрязнения. Помимо этого, Nagashiki Shipping намерена установить дополнительные ограждения и продолжить процесс сбора нефти в соответствии с запросом властей Маврикия.

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около тысячи тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи, включая направление специалистов и оборудования по извлечению нефтепродуктов из морской воды. К настоящему времени весь мазут, находившийся на борту Wakashio, был откачан, продолжаются работы по сбору нефтепродуктов, попавших в океан.

Маврикий - островное государство, расположенное к востоку от Мадагаскара в Индийском океане. Его население составляет около 1,3 млн человек. Одним из основных источников дохода страны является туризм.