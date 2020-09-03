В Камеруне произошел теракт в лагере для беженцев

По меньшей мере семь человек погибли, еще семеро получили ранения в результате взрыва бомбы, которую привел в действие в лагере для беженцев на севере Камеруна террорист-смертник. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападение произошло 1 сентября в лагере для беженцев в Голдави, где сейчас размещены 18 тыс. человек. Эта уже вторая атака на беженцев на севере Камеруна за последний месяц. Боевики из исламистской террористической группировки "Боко харам" бросили 2 августа гранату в толпу беженцев в соседнем лагере в Мозого. Погибли 18 человек, семеро получили ранения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявило, что нынешние нападения последовали после активизации структур "Боко харам" в северных районах Камеруна в непосредственной близости от границы с Нигерией. Спасаясь от насилия террористов, люди покидают свои деревни и стекаются в лагеря для беженцев. Однако сейчас исламисты начали совершать атаки и на эти лагеря.