В Японии более 110 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна
По меньшей мере 117 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном "Майсак". Об этом в четверг сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что локальные случаи отключения электроэнергии зафиксированы на территории местных префектур Сага, Кумамото и Фукуока. Однако подавляющее число подобных случаев произошло в юго-западной префектуре Нагасаки, где электроэнергии лишились около 114 тыс. домов.
В настоящий момент тайфун движется в сторону Корейского полуострова. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.
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