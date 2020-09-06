Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу
Международный аэропорт Багдада подвергся в воскресенье вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщает новостной портал "Шафак ньюс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным источников, по воздушной гавани иракской столицы из района Абу-Грейб к западу от Багдада было выпущено три реактивных снаряда. Один из них упал на парковке в ее гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.
О пострадавших информации пока не поступало. По всей видимости, целью атаки был военный аэродром, расположенный на территории аэропорта, где базируются американские и иракские военнослужащие.
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