Президента Бразилии прооперируют на следующей неделе

Операция по удалению камня в мочевом пузыре предстоит в сентябре 65-летнему президенту Бразилии Жаиру Болсонару в следующую пятницу, 25 сентября. Об этом сообщил в субботу телеканал CNBC Brazil, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В конце августа глава государства прошел обследование с помощью УЗИ. В почке у него обнаружили "камень размером чуть больше фасолины". Тогда президент не жаловался на самочувствие, списывая эту проблему со здоровьем на возраст. Как уточняется, операция, которая станет пятой для политика за последние два года, пройдет в одной из клиник Сан-Паулу.

В июле Болсонару заразился коронавирусом. По словам бразильского лидера, он чувствовал недомогание только в первые дни болезни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. 25 июля он объявил о выздоровлении.

Ранее в ходе своего пребывания на посту политик несколько раз попадал в больницу. В декабре прошлого года он упал, поскользнувшись в официальной резиденции, после чего, как он позже сам признался, с ним случилась кратковременная потеря памяти. Чуть раньше Болсонару рассказал прессе о том, что подозревает у себя рак кожи, однако гистологическое исследование не подтвердило его опасения.

Кроме того, в начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. Он провел более трех недель в больнице и перенес четыре операции.