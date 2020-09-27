Президента Бразилии выписали из больницы после операции

Президент Бразилии Жаир Болсонару выписан в субботу днем из клиники Сан-Паулу после операции по удалению камня в мочевом пузыре. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на медучреждение, передает Trend со ссылкой на ТАСC.

"Президент Жаир Болсонару, госпитализированный в клинику "Альберт Эйнштейн" утром в пятницу, был выписан сегодня (в субботу - прим. ТАСС) в 13:30", - приводит телеканал заявление пресс-службы клиники. Уточняется, что политик уже вылетел в Бразилиа, где, как ожидается, в понедельник вернется к работе.

В конце августа глава государства прошел УЗИ-диагностику. В его почке обнаружили камень размером чуть больше фасолины. Тогда президент не жаловался на самочувствие, списывая эту проблему на возраст. В пятницу глава государства перенес полуторачасовую операцию.

Ранее в ходе своего пребывания на посту президента Болсонару несколько раз попадал в больницу. В декабре прошлого года он упал, поскользнувшись в официальной резиденции, после чего, как он позже сам признался, на некоторое время потерял память. Чуть раньше Болсонару рассказал прессе о том, что подозревает у себя рак кожи, однако гистологическое исследование не подтвердило его опасения.