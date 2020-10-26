Мадуро утверждает, что венесуэльские ученые разработали лекарство от коронавируса

Ученые Венесуэлы разработали лекарственный препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией. С таким утверждением выступил президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исследование продолжалось шесть месяцев, результаты показывают стопроцентное уничтожение вируса COVID-19 без токсического воздействия на здоровые молекулы", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам президента, в ближайшие дни страна передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) результаты работы, которую провел Институт научных исследований Венесуэлы. "Когда будет получено одобрение ВОЗ, мы приступим к поиску международных альянсов для массового производства этой молекулы", - добавил он.

Согласно изложенной Мадуро версии, в основе "уничтожающего коронавирус лекарства" лежит "молекула DR10, которая используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и Эболы".