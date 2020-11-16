Додон заявил, что внутри Молдовы с большим отрывом опережает Санду на выборах

Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге по итогам голосования в воскресенье заявил, что с отрывом побеждает на президентских выборах по числу голосов, отданных на территории республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосовали и внутри страны, и в Кишиневе, и диаспора на Западе и на Востоке, и жители Приднестровья. По нашим оценкам и расчетам, мы с довольно большим отрывом идем вперед внутри страны - это без Приднестровья и диаспор", - заявил Додон.

Додон призвал как своих сторонников, так и единомышленников Майи Санду сохранять спокойствие и пообещал не допустить дестабилизации в стране. "В качестве неформального лидера самой большой партии республики я ответственно заявляю, что я и мои коллеги сделаем все возможное, для того чтобы предотвратить дестабилизацию, чтобы как можно скорее [все силы] сели за стол переговоров в парламенте и приняли решение, как двигаться дальше", - сказал он.

"Я призываю всех к спокойствию - и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Достаточно грязи. Сейчас нужно вернуться к внутренней повестке", - подчеркнул политик.

Изменения в Молдове

Додон в ближайшие дни намерен объявить о серьезных изменениях в стране после второго тура выборов главы республики.

"В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях внутри страны. Завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где обсудим ситуацию, посмотрим проект бюджета на следующий год и выйдем с предложениями в ближайшие дни", - сказал глава государства.