Более 20 боевиков "Аль-Каиды" уничтожены ВВС США в афганской провинции Гильменд
Более 20 сторонников террористической организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" были уничтожены в результате ударов с воздуха американских ВВС в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, среди ликвидированных боевиков - восемь иностранцев, воевавших на стороне "Аль-Каиды". Кроме того, в ходе рейда был уничтожен и назначенный "Талибаном" "наместник" западной афганской провинции Фарах Абдулла Балох.
Американские военные подтвердили, что минувшей ночью провели рейд и атаковали позиции экстремистов в уезде Над-Али в Гильменде.
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