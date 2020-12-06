Более 20 боевиков "Аль-Каиды" уничтожены ВВС США в афганской провинции Гильменд

Более 20 сторонников террористической организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" были уничтожены в результате ударов с воздуха американских ВВС в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди ликвидированных боевиков - восемь иностранцев, воевавших на стороне "Аль-Каиды". Кроме того, в ходе рейда был уничтожен и назначенный "Талибаном" "наместник" западной афганской провинции Фарах Абдулла Балох.

Американские военные подтвердили, что минувшей ночью провели рейд и атаковали позиции экстремистов в уезде Над-Али в Гильменде.