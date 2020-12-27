В Камеруне 37 человек погибли в ДТП с участием автобуса
По меньшей мере 37 человек погибли в воскресенье на западе Камеруна в аварии с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Автобус, где находились около 70 пассажиров, столкнулся ранним утром с грузовиком на дороге Фумбан-Яунде, погибли 37 человек, еще 18 получили серьезные ранения, заявил член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа. "Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года", - отметил он.
Согласно предварительным выводам полиции, ДТП произошло из-за ошибочного маневра водителя автобуса. Расследование продолжается.
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