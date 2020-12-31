В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

Авиакомпании Японии отменили по меньшей мере 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов, которые обрушились на ряд регионов страны на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В основном изменения в расписании касаются маршрутов между крупными городами Токио, Осака и северными префектурами. Из-за снегопадов на нескольких линиях экспрессов "синкансэн" ограничена скорость движения. Также вечером будет приостановлено сообщение на линии в районе префектуры Ямагата. Кроме того, сообщается о перекрытии движения на одной из магистралей на юго-западном острове Кюсю, где также выпал снег.

Из-за снегопадов погиб один мужчина в префектуре Иватэ. Он убирал снег на тракторе и, не справившись с управлением, съехал в реку.

Обильные осадки будут идти в Японии в течение нескольких дней. По прогнозам синоптиков, к утру 2 января на побережье Японского моря может выпасть до 1 м снега.