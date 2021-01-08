В Тунисе задержали одного из главарей «Аль-Каиды»

В Тунисе спецслужбы задержали одного из главарей группировки «Аль-Каида». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщило МВД страны.

«В рамках общенациональных усилий по борьбе с терроризмом и предотвращению террористических актов… задержан опасный террорист, один из главарей группировки «Аль-Каида» в Тунисе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный «выполнял руководящую роль в группировке в одной из горячих точек». Также были нейтрализованы его сообщники.