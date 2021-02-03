Tencent отрицает обвинения ByteDance в нарушении антимонопольного законодательства

Китайский телекоммуникационный холдинг Tencent отверг обвинения компании ByteDance в недобросовестной рыночной практике и нарушении антимонопольного законодательства КНР. Соответствующее заявление холдинга приводит в среду шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник портал "Пэнпай" сообщил, что ByteDance подала иск в Пекинский суд по интеллектуальным правам на Tencent. В нем содержится обвинение в адрес холдинга Tencent, который якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке и с апреля 2018 года не позволяет пользователям делиться видеоклипами принадлежащей ByteDance платформы Douyin в своих мессенджерах QQ и WeChat.

В Tencent, пишет "Ицай глобал", соответствующие заявления назвали ложными. В компании утверждают, что услуги пользователям и сторонним продуктам предоставляются на основе принципов честной конкуренции. Компания ByteDance же считает, что Tencent нарушила антимонопольное законодательство Китая и требует через суд компенсацию в размере 90 млн юаней (около $13,9 млн). В Tencent уведомления об иске пока не получали, пишет ресурс.

1 февраля ByteDance также заявила, что перестанет разрешать создателям контента в области финансов и здравоохранения на платформе Douyin делиться ссылками из QQ и WeChat, объяснив это рисками, связанными с возможным продвижением нелицензионных продуктов.