В Канаде вскоре могут разрешить вакцинацию детей 12-15 лет препаратом Pfizer
Минздрав Канады в ближайшее время может одобрить использование препарата американской компании Pfizer для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эту информацию ему подтвердили в Pfizer, где рассчитывают получить соответствующее разрешение от канадского Минздрава в течение "ближайших нескольких недель".
14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 7,1 млн человек (18,9% населения).
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