На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в субботу у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу.

Японские специалисты не зафиксировали нештатных ситуаций на аварийной АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения, сообщает телеканал NHK.

Также никаких изменений не выявлено на расположенной в префектуре Мияги АЭС "Онагава" и на АЭС "Токай" в префектуре Ибараки.