Главы МИД Канады и Японии обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Канада и Япония договорились продолжать укрепление взаимовыгодного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД по итогам состоявшейся в понедельник встречи главы внешнеполитического ведомства Марка Гарно с японским коллегой Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры подчеркнули давние отношения своих стран, связанных богатой историей сотрудничества и общим стремлением содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, - отмечается в документе. - Министры согласовали шесть областей двустороннего сотрудничества, которые принесут выгоду обеим странам и будут продвигать их общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. Это: верховенство закона, сотрудничество в сфере кибербезопасности, энергетическая безопасность, здравоохранение, развитие торговли и борьба с изменениями климата".

Кроме того, главы МИД Канады и Японии обсудили ситуацию в КНДР, Мьянме и предстоящие Олимпийские игры в Токио.