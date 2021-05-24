В метро Куала-Лумпура 166 человек пострадали при столкновении поездов

По меньшей мере 166 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на участке линии метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре в Малайзии, 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Ви Ка Сиона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в 20:33 по местному времени. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и был пустым. Министр транспорта страны уточнил, что в момент столкновения в первом поезде находились 232 человека.

"47 человек, которые были тяжело ранены, отправлены в больницу", - сказал он, добавив, что на место происшествия направлен медицинский персонал для оказания помощи остальным пострадавшим.