В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о смерти за последние сутки 586 пациентов с коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне - 577 случаев.
"13 июня мы подтвердили выздоровление 20 539 пациентов, 28 519 новых случаев заражения и 586 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 477 656, пациентов с коронавирусом - 3 753 224, умерших - 95 778", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.
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