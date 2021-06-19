Пакистан заявил, что "ни в коем случае" не будет предоставлять ЦРУ США свои военные базы

Пакистан категорически исключает возможность предоставления ЦРУ США использовать военные базы на своей территории для проведения трансграничных контртеррористических операций против террористической сети "Аль-Каида", террористической группировки "Исламское государство" и радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в интервью информационному порталу Axios, фрагмент которого был опубликован в субботу.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления США баз для контртеррористических операций, он подчеркнул: "Ни в коем случае". "Мы ни за что не собираемся предоставлять [ЦРУ] какие-либо базы, [разрешать] любые действия с пакистанской территории в сторону Афганистана. Ни в коем случае", - отметил Хан.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что поспешный вывод американских войск из Афганистана во исполнение распоряжения президента США Джо Байдена поставил ЦРУ, многие годы активно действовавшее в этой стране, перед необходимостью срочного поиска новой "опорной базы" для отслеживания там ситуации и проведения контртеррористических операций. Выбор вариантов, отмечает издание, крайне невелик и ограничивается главным образом Пакистаном.

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