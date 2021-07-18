При взрыве автоцистерны в Кении погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва автоцистерны с бензином на шоссе на юго-западе Кении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета The Standard.

По ее данным, бензовоз столкнулся с перевозившим молоко грузовиком в субботу вечером в округе Сиайя. Взрыв прогремел после попытки свидетелей ДТП откачать топливо из бака. Возникший пожар удалось оперативно локализовать. О состоянии пострадавших не сообщается.